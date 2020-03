Black Shark 3 is een unieke console-smartphone hybride

Black Shark maakt de overstap van gaming smartphone naar een bijzondere handheld console-smartphone hybride.





In 2018 kwam Xiaomi voor het eerst met een toegewijde gaming smartphone, de Black Shark genoemd. Enkele maanden later lanceerde het Chinese merk al het vervolg. Nu, een jaar na de tweede variant van de gaming smartphone is het de beurt aan Black Shark 3. En waar de eerste twee toestellen een duidelijke smartphone waren, is er nu een unieke hybride aangekondigd.

Uiteraard heeft de Black Shark 3 alle toeters en bellen die een gaming vlaggenschip zou moeten hebben. Dat betekent een Snapdragon 865 met 5G ondersteuning, een solide 6.67-inch OLED display met absurde 270Hz touch sampling (reactiesnelheid, niet te verwarren met ververssnelheid), maar wel slechts een ververssnelheid van 90Hz.

Verder is het toestel uitgerust met een 4,720mAh batterij die je met een snelheid van 65 Watt kunt opladen. De camera’s zijn solide, 64MP, 13MP ultra-wide en 5MP depth sensor aan de achterkant, met een 20MP selfiecamera. Er zijn varianten van 8GB en 12GB RAM. De Black Shark 3 Pro is grotendeels hetzelfde, maar sport wel een gigantisch 7.1-inch display en een 5,000mAh batterij.

Maar de meest spraakmakende feature van deze bijzondere smartphones is toch wel de headphone jack. Geintje hoor, het is mooi meegenomen dat de toestellen een fysieke hoofdtelefoonaansluiting hebben. De uitspringer is daarentegen de inclusie van fysieke triggers aan de ‘bovenkant’ van het toestel.

Het is nog maar de vraag of de bumpers niet in de weg zitten; ze zitten in gewone smartphone-modus namelijk aan de rechter kant van het toestel. De Black Shark 3 is dus asymmetrisch. Wel is de smartphone hiermee eigenlijk gewoon een handheld console geworden waar je ook je gewone smartphone-zaken up kunt doen. Een bijzondere hybride!

Overigens is het niet voor het eerst dat een smartphone bumpers mee krijgt, maar de Asus ROG Phone (II) pakt het wat smeriger aan. Deze peperdure gaming smartphones kunnen worden uitgerust met allerlei snufjes en toevoegingen, waaronder bumpers, joysticks en zelfs een externe koeler.

Over prijzen gesproken, dat zit bij de Black Shark 3 best wel goed. Op basis van de Chinese prijzen kost het instapmodel zo’n $500 (8GB/128GB), terwijl de topvariant $573 (12GB/256GB) kost. De Pro-uitvoering begint bij $673 (8GB/256GB) en kost maximaal $716 (12GB/256GB). Dit zijn daarentegen de omgerekende prijzen, dus we moeten nog even afwachten wat hij daadwerkelijk hier gaat kosten als hij ‘zeer binnenkort’ een internationale release krijgt.

Foto @Black Shark