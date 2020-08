BlackBerry komt toch met nieuwe smartphone mét toetsenbord

Het leek klaar te zijn voor BlackBerry, maar er komt toch een nieuwe smartphone, uiteraard mét fysiek toetsenbord.

De smartphone-geschiedenis is niet compleet zonder smartphonemerk BlackBerry. Het Canadese bedrijf was ooit razend populair met hun (smart)phones, mede door het fysieke toetsenbord. Maar na het aflopen van de laatste productiedeal leek de nadruk dan ook echt op ‘geschiedenis’ te liggen. Nu maakt beveiligingsbedrijf OnwardMobility bekend dat er toch nog een nieuwe BlackBerry smartphone uit zal komen. En uiteraard zit daar een fysiek toetsenbord bij.

BlackBerry komt terug

In het persbericht maakt het Amerikaanse bedrijf bekend de merknaam BlackBerry te hebben overgenomen. De toekomst van de smartphone was onzeker, maar nu kunnen fans van het toestel ergens naar uitkijken. Vooralsnog is er weinig bekend over de nieuwe BlackBerry, behalve een release window en een eigentijdse feature.

Om met die laatste te beginnen, de nieuwe BlackBerry zal 5G ondersteunen. Dat betekent razendsnel internetten. Verder weten we dat het toestel in de eerste helft van 2021 uitkomt. Zowel in Europa als in de VS kunnen fans dan van het toestel genieten. Wederom richt het merk zich op de zakelijke gebruiker. Daarnaast zal veiligheid erg belangrijk zijn.

BlackBerry is blij dat OnwardMobility een BlackBerry 5G smartphone met fysiek toetsenbord gaat uitbrengen. Ze combineren onze hoge standaarden wat betreft vertrouwen met beveiliging, dat hand in hand gaat met ons merk. We kijken ernaar uit om klanten de hoge kwaliteit beveiliging (…) en mobiele productiviteit van het nieuwe BlackBerry met 5G ondersteuning te leveren. John Chen, Executive Chairman en CEO van BlackBerry

Kunnen ze bij de tijd blijven?

Begin vorig jaar schreef ik een kritisch bericht over het concept van BlackBerry. Het scherm was relatief klein, de specs een beetje ‘meh’ en het toetsenbord overbodig. Nu zal ik niet ontkennen dat het merk nog steeds relevant is voor een niche. Maar het blijft wel de vraag hoe eigentijds het aankomende toestel gaat worden.

De ondersteuning van 5G is in elk geval een goed voorteken. Voor mij is een fysiek toetsenbord nog altijd een beetje inefficiënt. Het tikt zonder meer lekkerder, maar je kunt gewoon zoveel meer kwijt in een digitaal toetsenbord. Én het bespaart een hoop ruimte voor andere belangrijken dingen, zoals een groot scherm! Maar niet té groot natuurlijk…