BlackBerry steelt de show met een ‘nieuwe’ smartphone - Apparata

Afbeelding via Niel D

Ooit wilde iedereen een BlackBerry, maar dat is allang niet meer zo. Er wordt gewerkt aan de terugkomst van de ooit zo populaire telefoon. En die smartphone kan er zo uit gaan zien!

Nog voordat Apple met de iPhone kwam was daar BlackBerry. Iedereen wilde er een. Maar al snel raakte het apparaat verouderd en haalde de concurrentie ze in. BlackBerry kon al het smartphone-geweld niet aan en verdween zowat geheel van het podium. Maar er zijn nu mogelijke schetsen gemaakt hoe BlackBerry weer helemaal terug kan komen.

BlackBerry smartphone

Sinds 2020 is het aardig stil geworden rondom BlackBerry. Het bedrijf Onward Mobility heeft toen een licentie afgesloten, om te kunnen werken aan een 5G- smartphone met Android en een fysiek toetsenbord. In de tussentijd hebben we niks gezien, daarom is de creatieveling Niels D aan de slag gegaan. Hij laat een mogelijk design zien van de smartphone en dat roept toch wel goede herinneringen op. Je herkent zo dat het een BlackBerry is, alleen dan helemaal up to date.

Afbeelding via Niel D

Toetsenbord

Wat maakte de BlackBerry zo speciaal? Juist, het toetsenbord. Dat is overigens ook hun ondergang geworden, want ze wilde niet door- evalueren. In dit concept is het fysieke toetsenbord helemaal gemoderniseerd. Je ziet een zogenaamd Display Keyboard. Dit toetsenbord neemt ongeveer 25% van je scherm in. De toetsen kunnen veranderen van inhoud. Je kunt ze als toetsenbord gebruiken om een berichtje te tikken (met het idee dat je tikt op een fysiek toetsenbord) en de andere keer gebruik je het snel voor shortcuts naar emoticons of om een gesprek aan te nemen.

Afbeelding via Niel D

Het concept, dus echt niet officieel, geeft een goede indruk van wat mogelijk is. Het ziet er naar ons idee goed uit. Maar zou jij een dergelijke smartphone kopen of blijf je toch bij de usual suspects zoals de iPhone en de Samsungs?