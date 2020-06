Blackpink verbreekt 24 uur kijkrecord op YouTube

De Koreaanse meidengroep Blackpink heeft een bizar record op YouTube verbroken.

Inmiddels is K-pop uitgegroeid tot een internationaal fenomeen. Het is zo’n beetje de enige Aziatische muziekvorm die in elk continent tientallen miljoenen fans kent. Dit zijn ook trouwe fans die daadwerkelijk concerten bezoeken. Wanneer een beroemde K-pop groep Europa of Amerika aandoet zijn de concerten steevast uitverkocht. Het geeft aan hoe populair het genre is geworden.

Blackpink behoort tot één van de beroemdste meidengroepen in het genre. Ze hebben dit weekend een nieuwe single uitgebracht en het internet ontploft. De track van Blackpink heeft rook uit de servers van YouTube laten komen. Binnen 24 uur was de videoclip van het liedje namelijk goed voor 82,4 miljoen views. Niet eerder wist een video dit voor elkaar te krijgen. Het vorige record stond overigens op naam van een andere K-pop groep. BTS was goed voor 74,6 miljoen views in 24 uur met de track Boy With Luv.

Het nummer How You Like That van Blackpink heeft een internationale vibe. Zo bevat het nummer zowel Koreaanse als Engelse teksten. Bovendien heeft het nummer van Blackpink Engelse ondertiteling op YouTube. Zo spreekt de groep een enorm publiek aan. Tel daarbij op dat het liedje helemaal thuis past in de huidige trend qua muziek en je hebt een hit te pakken. Check de video hierboven en oordeel zelf.