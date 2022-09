‘Blijf weg bij crypto’s en blijf zeker weg bij Bitcoin’

Een van de grootste investeringsbedrijven ter wereld waarschuwt voor de digitale munten en zegt dat het verstandig is om weg te blijven bij crypto’s.

JPMorgan komt met dit advies in een rapport. Een belangrijke strateeg schrijft dat het verstandig is om te concentreren op waarderingen, te investeren in waarde-aandelen, crypto te verkopen en Bitcoin te vermijden. Tevens is hij bezorgd over de economie van Amerika en is hij van mening dat de kracht overschat wordt.

Blijf weg bij crypto’s

David Kelly, de belangrijkste wereldwijde strateeg van JPMorgan Asset Management, heeft advies voor beleggers. Na een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell vrijdag in Jackson Hole, Wyoming, werd hij als volgt geciteerd: De economie heeft nu een voet in een recessie en de andere op de bananenschil.

Kelly waarschuwde voor meer volatiliteit in de toekomst en benadrukte dat beleggers zich moeten concentreren op defensieve acties en waarderingen in plaats van op korte termijn richting. Zoals beleggen in waarde-aandelen, langlopende obligaties en inkomsten genererende alternatieven. De strateeg adviseerde beleggers om crypto te verkopen terwijl ze grote tech-aandelen en Bitcoin vermijden: Zorg voor een overweging in Amerikaanse en internationale waarde, evenals in aandelen met een relatief lage koers-winstverhouding.

Normaler

Hij wees ook op de mogelijkheid van een recessie. Maar tegen het einde van volgend jaar zal de economie ‘normaler’ aanvoelen.

Zijn baas, Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, waarschuwde eerder deze maand dat er “iets ergers” dan een recessie zou kunnen komen. In juni zei hij dat er een opkomende economische orkaan aanstaande is en adviseerde investeerders om zich schrap te zetten. Een van de oorzaken hiervan is de teloorgang van de digitale munten en het verlies dat veel mensen nu hebben.