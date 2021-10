Blijkbaar kun jij wel aan een PS5 komen

Psst, PS5 kopen? De kans is aanwezig dat jij er nu inmiddels eentje hebt. Dat zie je terug in de cijfers.

De tijd dat het echt onmogelijk was om aan een PlayStation 5 te geraken ligt anders ons. Nee, het is nog steeds geen makkelijke opgave. Maar als jij alles op alles zet moet het nu al gelukt zijn om er eentje te scoren. Dat laten de nieuwste verkoopcijfers in elk geval zien. Steeds meer mensen is het gelukt om een PS5 te kopen.

Uit de nieuwste cijfers blijkt namelijk dat Sony 3,3 miljoen exemplaren van de console heeft weten te verkopen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat zijn er een stuk meer dan de 2,2 miljoen verkopen in het eerste kwartaal van 2021. De totale verkoop van de PlayStation 5 ligt nu op 13,4 miljoen stuks wereldwijd.

Naast een toenemende console verkoop, noteerde Sony ook meer verkoop van games. In het tweede kwartaal van dit jaar verkocht het Japanse bedrijf 76,4 miljoen games. Ter vergelijking. In het eerste kwartaal van dit jaar verkocht Sony in totaal 63,6 miljoen games.

Een PS5 kopen is nog steeds makkelijker gezegd dan gedaan. Dat gezegd hebbende. De verkopen en dus de beschikbaarheid neemt toe. En dat is goed nieuws!