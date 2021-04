Bloedbad voor Bitcoin, ook andere crypto in de min - Apparata

Het tij is, voor nu, gekeerd. Bitcoin heeft te maken met een bloedbad en neemt ook andere cryptomunten mee.

Zo lekker als het de laatste weken ging, zo zwaar verkeert het Bitcoin op dit moment. De bekendste cryptomunt ter wereld noteert vandaag een daling van meer dan 10 procent. Niet alleen de afgelopen 24 uur, maar ook de afgelopen dagen zag het er niet al te best uit voor de munt.

Bloedbad in Bitcoin land

Sinds 18 april begeeft Bitcoin zich in een neerwaartse spiraal. De cryptocurrency daalde flink vanaf een koerswaarde van 61.000 dollar. Inmiddels staat de munt op 48.600 dollar op het moment van schrijven. Dat is via de koers van Coindesk. Niet alleen Bitcoin heeft eronder te lijden. Ook andere munten laten een negatieve trend zien. Ethereum staat bijvoorbeeld vandaag meer dan 12 procent in het rood. Ripple (XRP) zelfs meer dan 20 procent.

De grootste klap viel alsnog op 18 april. Vandaag lijkt echter een nieuwe klap te ontstaan. Gisteren noteerde de koers nog 54.000 dollar. Dat er nu 48.000 dollar staat betekent een forse dip. Het is een totaal ander beeld in vergelijking met de afgelopen weken. Met name rondom altcoins zoals de Dogecoin waren krankzinnige stijgingen te zien. Nu komt de markt weer even tot rust na al die gekkigheid.