Bloedbad voor de Bitcoin

Niet alleen de traditionele aandelenwereld heeft te maken met dalende cijfers. Ook de Bitcoin zit in een dip.





In plaats van een opwaartse trend is het tegenovergestelde gaande voor de Bitcoin. De bekendste cryptomunt zit in een diepe daling. Waar eerder nog de 10.000 dollar werd gepasseerd is er nu iets heel anders aan de hand.

Op het moment van schrijven staat de koerswaarde op 8.600 dollar. Een daling van enkele procenten in vergelijking met gister. Al de hele week daalt Bitcoin een stukje verder naar beneden. Sinds begin deze week werd die trend ingezet.

Gister was heel even sprake van een opwaartse trend, maar die is gauw teniet gedaan met nieuwe dalingen tot gevolg. De financiƫle wereld heeft het door het coronavirus sowieso erg moeilijk. Diverse beurzen over de hele wereld hebben te maken met koersdalingen. Cryptovaluta lijkt niet aan die ontwikkeling te ontsnappen. Niet alleen Bitcoin, maar ook andere cryptomunten zoals Ethereum, XRP en Bitcoin Cash zijn aan het dalen.

Beeld: Coindesk