Blood Red Sky breekt een nieuw record op Netflix

De spannende horrorfilm Blood Red Sky heeft een record weten te behalen op Netflix.

Als je deze film nog niet hebt gezien op Netflix kunnen we deze zeker aanbevelen! Het script van Blood Red Sky is misschien een beetje cliché, maar desalniettemin levert het een prima avondje vermaak op. Met een IMDb-score van 6.1 krijgt de titel ook een voldoende aan de hand van vele duizenden stemmen.

We zijn zeker niet de enige die de titel hebben gezien op Netflix. Sterker nog, de film is goed voor een nieuw record. Blood Red Sky is de succesvolste Duitse film op Netflix tot op heden. Want hoewel de meest gesproken taal in de film Engels is, is de productie van Duitse komaf. Meer dan 50 miljoen huishouden hebben de film inmiddels gezien. Dat zegt regisseur Peter Thorwarth in een interview met Deadline.

De regisseur zegt dat 90 procent van die 50 miljoen huishoudens de film van het begin tot het einde heeft gekeken. Dus niet aangeklikt en na een paar minuten wegzappen. Blood Red Sky is sinds 23 juli te zien op Netflix. Het record werd dus al ruim binnen een maand binnengesleept. Het vorige record voor Duitse content op de Amerikaanse streamingdienst stond op naam van de serie Barbarians.

Blood Red Sky wist in maar liefst 93 landen binnen de top 10 te komen. In 57 landen bereikte het zelfs de nummer één positie, waaronder in de Verenigde Staten, Brazilië en de Filipijnen. Grappig genoeg kwam de titel in thuisland Duitsland niet verder dan nummer twee binnen de top 10.