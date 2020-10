Dé microfoon voor World of Warcraft: Shadowlands [video] - Apparata

Deze microfoon mag je niet missen als je van World of Warcraft houdt

World of Warcraft: Shadowlands komt eraan en dat betekent dat er ook weer een flinke partij merchandise onze kant op komt. Een van die hebbedingen is de Blue Yeti X World of Warcraft edition. Deze microfoon mag je als fan van de game eigenlijk niet missen.

Dit is de Blue Yeti X World of Warcraft edition microfoon

Met de Blue Yeti X microfoon heb je al een goede streaming microfoon. De World of Warcraft editie maakt echter wat speciaals van de mic. Zo kun je natuurlijk het nodige artwork verwachten. Echt leuk is de Blue Vo!ce geluidsvervormer. De stemacteurs van de game hebben hieraan meegewerkt. Je kunt je stem dus omvormen tot die van een van de karakters uit de World of Warcraft; Shadowland game. Hoe dit werkt zie je in het promofilmpje.

World of Warcraft: Shadowlands wordt leuker met deze microfoon

De microfoon is ontworpen om ook tijdens het live streamen van games een optimale geluidskwaliteit te houden. Daarom kun je het volumen veranderen met een simpele draaiknop. Ook is de werking voor platformen als Twitch afgestemd in de software. Daarbij blijft het natuurlijk een special edition, dus er zijn diverse geluidseffecten ingebouwd die de gamebeleving van World of Warcrafts te verhogen. Je kan dus wel zeggen dat dit apparaat een must is voor de fan van de game. In deze video zie je de unboxing.

Prijs en verkrijgbaarheid

Als je enthousiast bent kun je direct toeslaan en hem een plekje geven in jouw eigen mancave. De microfoon is namelijk vandaag gepresenteerd. Voor een adviesprijs van EUR 209,- kun je hem vandaag nog bij diverse gameshops bestellen. Als je nog duidelijker wil laten zien dat je fan bent van World of Warcraft kun je ook altijd nog even kijken of deze kerstversiering beschikbaar is.

Bron: Bluemic.com