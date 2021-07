BMW CE 04, echte Vespa concurrent? - Apparata

Sinds jaar en dag is Vespa meester in de stad, is deze nieuwe elektrische BMW CE 04 eindelijk een ‘premium’ alternatief?

BMW introduceert vandaag haar 2e generatie elektrische scooter. Na de BMW C-Evolution die in 2014 werd gelanceerd is het nu tijd voor de CE 04. Dat is nog niet echt een pakkende modelnaam, maar wellicht wordt daar nog iets aan geschaafd.

Wat BMW met de CE 04 laat zien is een (motor)scooter waarvoor je echt het motorrijbewijs moet hebben. Dus het wordt geen vervanging van je 25 of 45 km/u Vespa. Met die traditionele Vespa ben je eigenlijk in de stad al nergens meer welkom volgens de fietsers en de stadsbesturen van Nederland. En iedereen die met een 45 km/u scooter op de rijbaan moet rijden weet al lang dat je met een 50cc net te kort komt.

Dus je bent in de stad gewoon beter af op een (lichte) motorscooter. Als je dan elektrisch wilt rijden is de keuze nog vrij beperkt. Een elektrische Vespa bestaat natuurlijk, maar alleen in 25 en 45 km/u vorm. En overige leverbare elektrische motorscooters zijn gewoon vooral heel erg NIET ‘premium’.

Eigenschappen BMW CE 04

Daar komt de CE 04 dus in beeld. Een scooter die qua design zeker zijn pijlen op de stad heeft gericht. Want we missen een groot windscherm wat hem zou helpen op de snelweg. En we missen vooral ook een grote actieradius waarmee je met gemak de hele Randstad kunt rondrijden zonder direct overal dik te moeten laden.

Wat BMW op dit moment bekend heeft gemaakt zijn de volgende specs

BMW CE 04 Specs

Leverbaar voor rijbewijscategorie A1 en A2

Vermogen in A1, 11kW in A2, 15kW

maximaal koppel: 62Nm

topsnelheid: 120 km/u

verbruik: 7,7 kwh / 100km

batterijcapaciteit: A1, 8,5 kwh en A2 6,2 kwh (softwarematig aangebracht verschil)

opgegeven actieradius: A1, 100km en voor de A2, 130km

aandrijving: via een riem die je kunt zien (dus niet beschermd tegen vuil)

wielbasis: 1675 mm (ter vergelijk Vespa GTS 300 wielbasis is 1.375 mm)

Wat opvalt aan de voorlopige specs is dat de actieradius dus circa 100km zal bedragen, afhankelijk van gebruik natuurlijk. Maar dat betekent dat Rotterdam-Amsterdam eigenlijk alleen kan voor 19.00 uur ’s avonds. Want met 120 km/u ga je dat niet halen zonder tussentijds laden.

Daarnaast is de lengte opvallend. De lange wielbasis lijkt hem niet extreem wendbaar te maken in het stadsverkeer. Even snel tussen een paar auto’s door net als op een Vespa lijkt lastiger met een scooter waarvan de wielbasis 30(!)cm langer is dan van die Vespa GTS 300.

Die wielbasis geeft wel weer ruimte voor praktische zaken als het helmen compartiment dat toegankelijk is van de zijkant (zie boven).

Natuurlijk kunnen allerlei connected zaken niet uitblijven. Ook niet bij een elektrische motorscooter. Als daar meer informatie over is dan zullen we dit artikel aanvullen.

Prijs BMW CE 04

Op dit moment doet BMW nog geen uitspraken over de precieze prijs en het moment waarop de eerste CE 04’s zullen worden uitgeleverd. Dat ze deze presentatie houden voor het traditionele nieuwsmoment van oktober/november in de motormarkt zou er op kunnen wijzen dat hij wellicht in 2022 op de weg te bewonderen zal zijn.

De prijzen zijn direct bekend gemaakt. De nieuwe BMW CE 04 heeft een consumentenadviesprijs vanaf €12.650,-. Er is ook een privatelease tarief. Dit bedraagt voor de BMW CE 04 €199,- per maand op basis van 48 maanden en 5.000 km per jaar.

Wat ons betreft: kom maar door met die scooter voor een uitgebreide rijtest!