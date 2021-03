Bol.com moet weer PlayStation 5 klanten teleurstellen - Apparata

Van een fatsoenlijke PlayStation 5 voorraad is helaas nog steeds geen sprake en dus moet onder andere Bol.com klanten teleurstellen.

Grote kans dat als je dit bericht leest nog steeds geen PS5 in je bezit hebt. De console van Sony is mondjesmaat verkrijgbaar en vaak grijpen kopers telkens mis als het apparaat weer even beschikbaar is.

Vandaag had je de kans bij Bol.com om een PlayStation 5 te kopen. Dat was echter een kort moment. Binnen een mum van tijd was de console uitverkocht bij de Nederlandse webshop. Bol.com heeft klanten geïnformeerd dat de de vraag naar de PlayStation groter is dan de voorraad die Sony aan de webwinkel verstrekt.

Bol.com probeert zo eerlijk mogelijk de console uit te leveren aan klanten. Mensen die als eerste geklikt hebben op de ‘’breng mij op de hoogte’’ knop maken als eerste kans op de PlayStation 5. De webwinkel doet echter geen uitspraken over de wachtrij. Als klant heb je dus geen idee of je vroeg of laat aan de beurt bent bij Bol.com.

Het is daarom goed om niet op één paard te wedden. Meerdere webwinkels krijgen zo nu en dan een voorraad van Sony, denk aan bijvoorbeeld Amazon. Bol.com zegt niet te weten wanneer ze weer een voorraad PlayStation 5 exemplaren krijgen.