Boosted, de maker van die vette skateboards, is bijna dood

Wie helpt ze uit de brand?





Toen Boosted in 2012 werd opgericht waren ze nagenoeg uniek op de Amerikaanse markt. Deze startup was één van de eerste bedrijven dat elektrische skateboards ging maken. Premium dat wel. De producten van Boosted zijn nooit goedkoop geweest.

Er kwamen door de jaren heen nieuwe versies van de Boosted skateboard op de markt en het bedrijf ging ook andere producten maken. Met een online (onbetaalde) ambassadeur als Casey Neistat had het bedrijf een goede image. Online dan, de realiteit blijkt helaas anders.

De vraag is of Boosted volgend jaar nog wel bestaat. Het bedrijf zit in financiële problemen en kan het hoofd niet zelf boven water houden. Een groot deel van het team van Boosted is noodgedwongen ontslagen.

Het bedrijf noemt onder meer de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China als oorzaak van de tegenslagen. Bovendien is Boosted niet meer de enige op de markt van elektrische micromobiliteit. Er zijn zat alternatieven, vaak nog een klap goedkoper ook. De toekomst ziet er niet rooskleurig uit voor het firma. Alleen nog een grote geldschieter kan direct iets betekenen voor Boosted.. (via TechCrunch)