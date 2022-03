Bored Apes Club gigantisch veel geld waard

Plaatjes van verveelde apen maken en daarmee gigantisch veel geld verdienen, het kan! Lees hier hoeveel de Bored Apes Yacht Club waard is.

Yuga Labs is de eigenaar van de Bored Apes Yacht Club (BAYC). Dit zijn NFT’s die allemaal verkocht zijn. Dat levert lekker veel poen op, want de apen zijn mateloos populair. En dan je andere bedrijven gaan overnemen: Crypto Punks en Meebits. Ook kondigde het bedrijf de notering van het ApeCoin-token aan op toonaangevende beurzen.

Bored Apes veel geld waard

Het bedrijf haalde eerder $ 450 miljoen op van grote investeerders zoals a16z crypto, web3-gamingbedrijf Animoca Brands en FTX cryptocurrency exchange. Nu wordt het gewaardeerd op meer dan $ 4 miljard. Niet slecht voor een bedrijf dat helemaal nog niet zo lang bestaat. En net zoals alle andere bedrijven met geld, kondig je dan aan dat je plannen hebt om de metaverse te betreden.

Oké, maar even terug: wat is de ​​Bored Ape Yacht Club? Het is een product van Yuga Labs, een verzameling digitale aap-avatars, en heeft de meeste hype in de web3-wereld gegenereerd. Er zijn een groot aantal beroemde eigenaren, met muzikanten als Snoop Dogg, Timbaland en Diplo; Hollywood-beroemdheden als Gwyneth Paltrow en Paris Hilton; en atleten zoals Neymar, Serena Williams en Steph Curry die allemaal een deel van de kunst bezitten.

Hype

De lancering was in april 2021 en verkocht elk stuk voor 0,08 ether ($ 190). Terwijl alle oorspronkelijke 10.000 apen zijn verkocht, genereert de wederverkoop van deze NFT’s miljoenen per maand. Eerder dit jaar passeerde BAYC een totale omzet van $ 1 miljard.

Doordat het een hype is geworden, is het zoveel geld waard. Het is slim om iedereen te laten dromen van het hebben van een aap, want dan hoor je erbij. Dit gaan ze dus uitbouwen. Hoe? Dat weten ze nog niet helemaal. Maar het is wel duidelijk dat er projecten gaan komen zoals een eigen metaverse, Otherside genaamd, en play-to-earn-games. Het bedrijf wil alle dingen online doen: virtuele grondverkoop, entertainment, NFT’s en meer.