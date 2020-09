Zien: Bose presenteert Earbuds en audio-zonnebril Bose Frames

Worden de oordopjes met dubbele noise cancelling van Bose een serieuze concurrent?

Bose boxen zijn al lang een garantie voor kwalitatief geluid. In de race om draadloze oortjes kan dit merk dan ook niet achterblijven. Inmiddels presenteerde Bose de nieuwste lijn met een bijzondere feature. Ook presenteerde Bose een nieuw soort speaker, de audio-zonnebril. Uiteraard laten wij deze producten zien en horen.

Bose Earbuds in 2 varianten

De nieuwste Bose Earbuds verschijnen in 2 varianten, Quietcomfort (waar je hieronder een filmpje van ziet) en Sport (die je hierboven ziet). Het grootste verschil is dat de Sport-editie geen noise-cancelling heeft en de Quietcomfort-editie wel. Bovendien is de Sport-uitvoering door de extra stevige houders minder geschikt om continue te dragen. Ook zijn de oordopjes van de Sport-uitvoering iets kleiner en compacter dan de Bose QuietComfort Earbuds. Wel hebben beide varianten een touch-screen bediening via de oortjes in plaats van knoppen op de oortjes. Ook paste men bij beide varianten de zogenoemde microphone array-techniek toe. Met deze techniek wordt jouw stem gefilterd, waardoor in een gesprek wel jouw stem maar geen omgevingsgeluid te horen is. Een soort dubbele noise-cancelling dus. Men gaf voor de QuietComfort-versie een promofilmpje vrij. Dat delen wij uiteraard graag.

Bose Audiozonnebril komt in 3 varianten. Dit kun je verwachten

De geluidsexperts presenteerden nog een product, de tweede generatie Bose Frames, die je wellicht het best beschrijft als audio-zonnebrillen, oftewel een zonnebril met ingebouwde boxen in de pootjes. Zo heb je niets aan of in je oren en heb je ook geen last van draden. Deze nieuwe manier van geluidsintegratie biedt men in 3 varianten, de Bose Frames Soprano, Tenor en Tempo. Het verschil in de drie modellen zit hem vooral in het ontwerp. Via het Open Ear Audiosysteem belooft men een geluid boven verwachting. Bovendien is de audiozonnebril geschikt om mee te bellen. Om de zonnebrillen bij jouw stijl te matchen zijn er bij iedere variant verschillende verwisselbare glazen te bestellen. Ook voor de sport-variant van dit product verscheen een promovideo.

Worden de Earbuds en Audio-zonnebrillen een serieuze concurrent?

De Sport-versie wordt vanaf 5 oktober verzonden, dus hoe stevig de oordopjes blijven zitten moet blijken. Op het eerste gezicht zal de concurrentie, mede gezien de prijs van € 199,- en gebrek aan noise-cancelling fors zijn. De Bose QuietComfort Earbuds lijken wat dat betreft met een prijs van € 279,95 meer kans te maken om de concurrentie aan te gaan. Gezien de prijsstelling zal dit dan wel de markt voor echte audiofielen zijn, maar ook hier kunnen we alleen nog op papier oordelen. De QuietComfort-editie wordt namelijk ook vanaf 29 september verzonden.

De audio-zonnebrillen hebben minder directe concurrentie. Voor de prijs van € 279,95 lijkt deze innovatie vooral geschikt voor de gadget-liefhebber die van goed geluid houdt. Van een nieuwe generatie Sleepbuds is overigens nog niets vernomen. Ook lijkt een doe-het-zelf variant niet voor de hand te liggen.

