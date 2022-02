Bouw je eigen gedetailleerde Lego Scooter voor 100 euro

Van die dingen waarvan je niet van tevoren wist dat je het zou willen hebben. Vespa als Lego is fantastisch!

Vespa hoeven we niet uit te leggen. Het Italiaanse scootermerk is groot geworden door eigenlijk altijd vast te houden aan de eigen basisprincipes qua design. Zelfs nu met de overgang naar elektrische modellen blijft het origineel behouden. En wat nu als je een Vespa neemt en er Lego van maakt? Dat is precies wat je hier ziet.

Lego en Vespa hebben de handen ineen geslagen voor deze samenwerking. Het resultaat is een scooter voor in de woonkamer, je slaapkamer of hobbykamer. De set bestaat uit 1.106 bouwstenen en is gericht op bouwers van 18 jaar en ouder. Het ontwerp van deze set is gebaseerd op de iconische Vespa 25 uit jaren zestig van de vorige eeuw.

Net als bij de auto’s van Lego Technic, is ook deze scooter zeer zorgvuldig ontworpen. Je moet zelf de vooras bouwen om het stuur met de wielen te kunnen laten bewegen. Ook zit er een kleine motor ingebouwd. Al met al een geweldig stukje speelgoed voor op de schouw.

Vanaf 1 maart is de Vespa van Lego te koop voor een adviesprijs van 100 euro.