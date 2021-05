Boze gebruiker ontdekt geheime Apple AirTag modus - Apparata

Links het normale interface, rechts de geheime ontwikkelaarsmodus. Foto @Alex Magri-Olson via Imgur

Een gebruiker van de nieuwe Apple AirTag raakte zo gefrustreerd met de gadget dat hij per ongeluk een geheime modus activeerde.

De gloednieuwe Apple AirTag helpt je bij het vinden van verloren spullen, maar een gefrustreerde gebruiker vond zelfs een nieuwe modus. Op Reddit deelt u/cyem de ontdekking van wat lijkt op een ontwikkelaarsmodus. Door deze modus (vooralsnog permanent) te activeren krijgt de gebruiker allerlei nieuwe real-time informatie te zien. Zo werkt het.

Apple AirTag heeft geheime modus

De gebruiker kreeg het niet voor elkaar om zijn nieuwe Apple AirTag goed te koppelen. Eenmaal gekoppeld leek de tracking niet helemaal in orde te zijn. Dat frustreerde de Reddit-gebruiker dusdanig, dat hij op zijn naam begon te tikken. En warempel, dat startte een onbekende modus waarbij de gebruiker over de reguliere U.I. allemaal extra informatie ziet staan.

MacRumors spot onder andere informatie over de accelerometer, gyroscoop, haptische feedback, de resolutie van het scherm, de kwaliteit van de animaties en meer. Het mag uit de onderstaande demonstratie duidelijk zijn dat dit eigenlijk niet voor de gebruiker bedoeld is. Als vreemd bijverschijnsel zou de ontdekker wel veel betere performance hebben gezien na het activeren van de ontwikkelaarsmodus.

De gebruiker ontdekte de modus van zijn nieuwe Apple AirTag-set op een iPhone 12 Pro met iOS 14.5. Het is niet bekend of alle versies van het OS de modus hebben. Ook weten we niet precies of de ontwikkelaarsmodus weer uitgezet kan worden. Het zou zomaar kunnen dat je voortaan naar een verrassend lelijke versie van de AirTag-interface moet kijken.