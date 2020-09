Hoe snel is het breedband internet in Nederland? - Apparata

Onderzoek laat zien dat internetsnelheid in Nederland eigenlijk best tegenvalt.

De Engelse breedbandprovider Cable.co.uk heeft onderzoek gedaan naar de snelheid van (breedband) internet per land. Daaruit kwamen opvallende resultaten. Uiteraard keek ik even hoe Nederland ervoor staat en dat is wat mij betreft lager dan gedacht.

Waar is breedband internet het langzaamste?

Om de snelheden per land te vergelijken testte het bedrijf per land de gemiddelde downloadsnelheid. Ook keek men hoe lang het duurt om een film van 5 GB data te downloaden. Schrik niet, in het land met het traagste internet duurde dit liefst 19 uur en 21 minuten, maar dat is met een gemiddelde downloadsnelheid van 0,58 mbps (megabits per seconde). Om het aantal MB per seconde te berekenen kun je het aantal mbps door 8 delen. Gelukkig is de kans niet al te groot dat je met deze trage connectie te maken hebt, tenzij je een reisje naar Zuid-Sudan op het programma hebt staan.

Hoe snel is het Nederlandse breedband internet?

Gelukkig ligt de snelheid van breedband internet in Nederland een stuk hoger. Toch staan we, anders dan ik verwacht had, niet in de top 10 van landen met snelste verbindingen. Met een gemiddelde snelheid van 95,6 mbps duurt het bij ons volgens de test zo’n 7 minuten en 8 seconden voordat een film van 5 GB gedownload is. Daarmee bezetten we de elfde plek. Naar verwachting wordt dit een stuk sneller als we meer glasvezelverbindingen krijgen. Overigens zijn we op de ranglijst drie plekken gezakt. In 2019 bezetten we namelijk een achtste plaats, terwijl de gemiddelde downloadsnelheid toen veel lager lag met 40,21 mbps. Sterker nog, met de snelheid van dit jaar hadden we in 2019 glorieus aan kop gestaan.

Deze landen hebben de snelste verbinding

Als we de top 10 bekijken is het opvallend dat deze met 8 van de 10 plaatsen gedomineerd wordt door West-Europa. Het snelste internet vind je in Liechtenstein. Dit dwergstaatje biedt een gemiddelde downloadsnelheid van 229,98 mbps, waarmee je een 5 GB film in 2 minuten en 58 seconden binnen trekt. Jersey en Andorra maken de top 3 compleet. Met respectievelijk 218,37 en 213,41 mbps heb je de 5 GB – film in 3,08 of 3,12 minuten binnen. Overigens is er nog een wereld te winnen qua internetsnelheid. De hierboven genoemde snelheden vallen namelijk in het niet bij het recent gevestigde wereldrecord internetsnelheid.

Het hele onderzoek kun je hier bekijken.