Brein sloopt illegale Netflix-alternatieven

Stichting Brein is er druk mee om illegale alternatieven op Netflix te bestrijden.

Met de komst van Netflix, Disney+, Amazon Prime en noem maar op zou je misschien denken dat piraterij is van vroeger is. Illegale torrents downloaden, dat is toch niet meer zo populair? Dat heb je fout. Deze wereld van piraterij is nog springlevend en gaat ook met zijn tijd mee.

Zo zijn er sites en apps die streamingdiensten als Netflix kopieëren en een eigen illegaal alternatief willen vormen. De sites streamen op illegale wijze films en series en kunnen ook nog eens gevaarlijk zijn om te bezoeken. Stichting Brein is er druk mee om dit soort sites offline te halen.

Vorig jaar heeft Brein maar liefst 564 van dit soort sites en services offline weten te krijgen. Dat valt te lezen in het jaarverslag van de stichting. Daarnaast hebben er 596 afrondende onderzoeken naar de illegale Netflix-alternatieven plaatsgevonden. Er zijn er nog 243 in behandeling.

Brein is niet alleen druk met het opsporing van sites, maar is ook te vinden op sociale media. Zo valt uit het jaarverslag op te maken dat ze vorig jaar 12 Facebook-groepen hebben laten verwijderen. Het gaat hier om groepen waar mensen onderling illegale films, series, boeken en muziek met elkaar uitwisselen.