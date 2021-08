Breng je oude Windows startmenu terug met Start11

Verandering is soms goed. Maar misschien zit je helemaal niet te wachten op een nieuwe look. Start11 brengt je oude Windows startmenu terug.

Er is overal wel een app voor toch? Dus ook om je oude Windows startmenu terug te brengen. Ja, die is er zeker. Met Start11 kun je dit zelf regelen. De app is nu nog in beta maar komt uiteindelijk uit als een publieke applicatie.

De app is nu relevanter dan ooit, met de komst van Windows 11. De nieuwste versie van het besturingssysteem van Microsoft brengt ook qua design weer enkele vernieuwingen met zich mee. En misschien ben je wel verknocht aan de look van een oudere Windows startmenu. Met Start11 kun je dit eenvoudig terugbrengen naar hoe dingen waren. En je hoeft niet bang te zijn dat functionaliteiten verloren gaan.

Start11 is een app van Stardock en laat je uit meerdere layouts kiezen, waaronder de startbalk van Windows 7. Ook kun je de boel personaliseren en is er zelfs een Dark Mode. Want wie kan in 2021 nu zonder een Dark Mode?

Let wel, Start 11 is niet gratis. De app is nu nog zoals gezegd in beta, maar gaat uiteindelijk 5 dollar kosten. Er is ondersteuning voor Nederlands en nog veel meer talen.