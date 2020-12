Dit ga jij als tech-fan per 1 januari merken van de Brexit - Apparata

Helaas, de Brexit maakt het leven voor de tech-fan duurder en ingewikkelder.

Op 1 januari loopt de overgangsperiode af voor de Brexit. Vanaf dat moment is de Brexit een feit en staat het Verenigd Koninkrijk (bijna) op eigen benen. Zoals je misschien meekreeg tekenden de EU en de Britten een contract van meer dan 2.000 pagina’s met daarin allerlei afspraken. Dit contract is voor het grootste deel nog niet vrijgegeven, maar dat er een hoop gaat veranderen is duidelijk. Wij zetten, zonder het contract te kennen, alvast een aantal punten op een rij die de tech-fan vanaf 1 januari van de Brexit kan merken. Overigens zijn de effecten van de Brexit voor techfans al langer merkbaar.

Komen roamingkosten terug na de Brexit?

Als je binnen de Europese Unie reist mogen buitenlandse providers geen geld meer rekenen voor gebruik van hun netwerk, het zogenaamde roaming. Daarmee kun je dus ook op vakantie in de EU zorgeloos internetten met jouw smartphone zonder extra kosten. Vanaf 1 januari valt Groot Brittannië door de Brexit niet meer onder de EU en dus mogen Engelse providers weer roaming kosten rekenen. Gelukkig maakten de grote providers vanmorgen bekend dat (nog) niet te doen, maar dit kan elk moment veranderen. Het is dus aan te bevelen om dit te checken voor je op reis gaat naar Engeland.

Reizen na de Brexit moeilijker

Als we na de Corona-maatregelen weer op reis mogen wordt ook het reizen moeilijker door de Brexit. Tot eind september kun je nog op pad met jouw Nederlandse ID-kaart, maar vanaf 1 oktober heb je een paspoort nodig. Voor korte reizen is een visum niet nodig.

Dat visum heb je wel nodig als je langere tijd in het VK wilt blijven, bijvoorbeeld voor een stage of een mooie IT-baan. Houd dus rekening met extra verwerkingstijd en extra kosten. Als je ook jouw huisdier in zo’n geval mee wilt nemen komt er een formulierenmolen bij, want het EUR-paspoort voor huisdieren is dan ook niet meer geldig.

Online shoppen in Engeland

Ook online shoppen in Engeland wordt na de Brexit duurder. zo verwacht men dat er voor producten die meer dan 22 euro gaan kosten ook Europese BTW gaat gelden. Daarnaast komen er strengere douanecontroles en die extra handelingen kosten dus ook tijd en geld. Uiteraard kan een en ander nog wijzigen, maar het lijkt verstandig om nu alvast te zorgen dat je jouw zaken in of met het Verenigd Koninkrijk vóór de jaarwisseling afhandelt.