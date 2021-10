Briljant! Deze Fisher-Price telefoon werkt echt

Fisher-Price

Fisher-Price brengt je terug naar je jeugd met deze telefoon die echt werkt.

Deze telefoon neemt je mee terug naar je kindertijd. Het speelgoedbedrijf heeft een speciale editie van de iconische Chatter-telefoon gelanceerd voor zijn 60-jarig jubileum. Maar het is speelgoed voor volwassenen. Want het is een apparaat die volledig functioneel is. Je kunt er mee bellen en je kan gebeld worden.

Fisher-Price telefoon die werkt

De telefoon werkt dus echt, maar niet als een huistelefoon via een vaste lijn. Zo ouderwets zijn ze ook weer niet. Het maakt in plaats daarvan verbinding met uw iOS- of Android-telefoon via Bluetooth en moet zich binnen vijf meter van je mobiele apparaat bevinden om te kunnen werken.

De telefoon van Fisher-Price werkt ook met een accu. Je krijgt ongeveer negen uur gesprekstijd op de Chatter-telefoon na één keer opladen. En hij wordt geleverd met een luidsprekerknop. Afgezien van de functies die het een werkend apparaat maken, ziet deze Chatter voor volwassenen er net zo uit als zijn speelgoedtegenhanger met zijn draaiknop, rode handset en wielen. Dat maakt het toch wel een hele leuke gadget.

Bellen

Het is alleen mogelijk om te bellen of gebeld te worden. Meer kan het niet. Het is dus een leuke aanvulling op je gadgets dat een gevoel van nostalgie kan oproepen. Extra leuk als je het apparaat kan showen aan je familie of vrienden. Iedereen herkent het wel. Je kunt de telefoon kopen via BestBuy, maar dat is alleen voor Amerika (60 dollar). Onbekend is of Europa volgt.