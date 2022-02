Rus knutselt ongekend brutalsky e-bike

Je woont in een enorm land waarin uiteenvallende Sovjet-infrastructuur wordt afgewisseld met protserige wolkenkrabbers van de nieuwe rijken. Dan is de kans groot dat je Mad Max-achtige inspiratie krijgt voor een brutalsky e-bike die opgewassen is tegen de pokdalige Russische wegen op het platteland.

Dat is het verhaal van de bedenker van de all-road driewieler, Aleksej Rejndzjer. Afkomstig uit Sint-Petersburg, ook de geboorteplaats van Vladimir Vladimirovitsj, die andere wereldberoemde, of is het zo langzamerhand beruchte, Rus. En opmerkelijk, dat zijn zijn creaties zeker. Bijvoorbeeld, zijn driewieler.

De door Rejndzjer bedachte driewieler heeft twee voorwielen, en een met een elektromotor aangedreven achterwiel. Een ongebruikelijk ontwerp, maar erg effectief op modderwegen, zoals deze veel voorkomen op het Russische platteland. De twee voorwielen houden het voertuig stabiel, terwijl het achterwiel hobbel na hobbel overwint met een enorme kracht.

De zwevende suspensie van de voorwielen dempt de schokken van de weg. Daardoor kun je hogere snelheden bereiken dan met een standaard tweewielig voertuig mogelijk is.

Ook een weg die meer weg heeft van een vijver, is geen probleem voor dit scheurijzer. Bron: still video A. Rejndzjer

Kortom: dit stalen ros wil je echt hebben als je onderweg bent met je vrachtje naar een naburig dorp en de lokale bestuurder heeft het budget voor de weg achterover gedrukt. Wat nog wel eens gebeurt.

Wat je hier ziet was een redelijk geslaagd experiment. De motortemperatuur bleef op peil tijdens de rit. In volgende edities plant Rejndzjer een groter en vooral breder achterwiel en spatborden rond de wielen, zodat hij die niet elke keer hoeft schoon te maken. Geen wonder dus dat dit experiment de nodige oh’s en ah’s opleverde in het hackerswereldje.

In Rusland mogen foute pitspoezen nog gewoon. Bron: Electro-customs

Brutalsky e-bike

Heb je nog wat euro’s stuk te slaan? Dan kan je voor een in verhouding lage prijs een echte custom elektrische bike bestellen bij de broers Aleksej en Andrej, in zijn winkel Electro-customs. In het Russki, dus volg even snel een cursus op Duolingo of regel Google Translate. Voor een luttele tweeduizend tot zesduizend euro ben je de trotse eigenaar van een mega-brutalsky elektrisch scheurijzer met een maximale snelheid van 50 km per uur of hoger en een joekel van een batterij, waar zelfs Igor Kalasjnikov U tegen zou zeggen. En de bikes worden helaas alleen in Rusland geleverd, dus op zich wel handig als je je juweel persoonlijk in Sint Petersburg komt ophalen.

Toch liever wat makkelijker shoppen? Koop dan een degelijke Zwitserse Stromer. Of een Cube. Ietwat minder brutalsky, dat is dan wel weer jammer, maar wel Duitse degelijkheid van een Beierse fietsfanaat. En je weet dan ook zeker dat je een eersteklas mountainbike krijgt voor scherpe prijzen, die ook midden tijdens een spectaculaire jump onder controle blijft. Want anders is het echt do svidanya op de intensive care.