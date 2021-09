BTC Direct lanceert eigen offline wallet voor Bitcoin kopers

Als je Bitcoin of een andere cryptomunt koopt bij BTC Direct kun je deze ook hier bewaren, dat doen ze middels een offline wallet.

Het kopen van cryptocurrency vergt een paar stappen. Je moet ten eerste een wallet met een ontvangstadres hebben om de crypto naartoe te sturen. Deze stap neemt BTC Direct weg door zelf een offline wallet aan te bieden aan klanten. Zo kun je niet alleen handelen, maar ook je coins bewaren op BTC Direct. Dat is prettig voor traders die het liefste alles op één platform doen.

BTC Direct wallet

Aangekochte coins zoals Bitcoin of Ethereum worden door BTC Direct in eigen beheer offline opgeslagen voor klanten. Mocht het bedrijf om wat voor reden dan ook slachtoffer worden van een aanval, dan zijn je coins altijd veilig. Het is een uitbreiding om de diensten die de site al had, zoals het zijn van een wisselkantoor voor allerlei cryptocurrency. Het hebben van een eigen wallet of ontvangstadres is dan niet meer nodig.

Het in Nijmegen gevestigde BTC Direct is een bekende aanbieder van cryptocurrency in Nederland. Ze zijn natuurlijk niet de enige. Andere bekende partijen onder Nederlanders zijn onder andere Litebit en Bitvavo.

Wie van plan is om bij verschillende handelskantoren, nationaal en internationaal, te handelen is op deze manier beter af met een eigen wallet. Dat kan het beste een hardware wallet zijn waarvan je zeker weet dat kwaadwillenden er niet bij kunnen.