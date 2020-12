Bug voor iPhone 12 en 12 laat je notificaties missen - Apparata

Een irritante bug voor de iPhone 12 en 12 Pro zorgt ervoor dat je notificaties kunt missen op de smartphones.

En dat is natuurlijk ontzettend vervelend als je op een zeer belangrijk berichtje zit te wachten. Gelukkig is de bug beperkt tot SMS’jes van de Berichten-app. De meesten van ons zullen gebruik maken van WhatsApp, dus zo ontzettend veel mensen zullen niet getroffen worden door de bug. Voor diegenen die wel actief nog SMS’en is het natuurlijk wel vervelend.

De bug werd door MacRumors naar buiten gebracht. De iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro en 12 Pro Max met iOS 14 lijken voornamelijk dit probleem te ervaren. Er zijn echter ook meldingen naar buiten gekomen dat oudere iPhones dit issue hebben.

iPhone 12-gebruikers hebben van alles geprobeerd om de bug te verhelpen. Tot op heden zijn er kleine oplossingen gevonden voor het probleem die slechts bij een selecte groep helpen. Het lijkt erop dat Apple het als enige het issue echt kan oplossen door middel van een update voor iOS 14. Een tweede mogelijkheid is dat het probleem opgelost kan worden door een update van telecomaanbieders.

The Verge heeft navraag gedaan bij Apple in verband met deze iPhone 12 bug. Op het moment van schrijven heeft de Amerikaanse techgigant niet gereageerd op het euvel.