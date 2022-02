Bugatti Chiron horloge: 1 miljoen euro om je pols

Zou je het aandurven een horloge te dragen van 1 miljoen euro? De Bugatti Chiron, maar dan als horloge, maakt het mogelijk.

Een verzekering afsluiten voor je nieuwe Jacob & Co Bugatti Chiron horloge is niet onverstandig. Met een nieuwprijs van meer dan een miljoen euro wil je toch enige zekerheid hebben, mocht je ooit het slachtoffer worden van een overval. Misschien alleen dragen op hele speciale gelegenheden.

Het is een vraagstuk waar je vermoedelijk je leven lang niet over na hoeft te denken. Dit soort speeltjes zijn alleen weggelegd voor de happy few. Het horloge is de nieuwste creatie van Jacob & Co in samenwerking met Bugatti. Dit uurwerk is qua uiterlijk geïnspireerd op de Bugatti Chiron. Het uurwerk luistert naar de naam Bugatti Chiron Blue Sapphire Crystal.

Als je door het glaswerk kijkt zie je een replica van de W16-motor van de Chiron. Echt ontzettend gaaf gedaan. Zo’n 120 manuren zijn nodig geweest om alleen al de case in elkaar te zetten. Het is niet alleen een replica van het blok. Er zijn ook diverse onderdelen die echt bewegen, net als de reguliere motor in de Chiron. Het geheel bestaat uit meer dan 578 onderdelen en is voorzien van 51 juwelen. Ook aanwezig zijn 18-karaats rose gouden accenten. Het prijskaartje ligt op meer dan 1 miljoen euro voor dit uurwerk. Yikes!