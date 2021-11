Bugatti heeft zijn eigen exclusieve Carbon Champagne

Dit is er eentje om van te kwijlen. Een Carbon Champagne van Bugatti waarvan er maar eentje bestaat.

Investeren kun je in van alles doen, dus ook in dranken. De kans om hier een slaatje uit te slaan is er helaas niet bij. Simpelweg omdat er van deze fles champagne slechts één exemplaar bestaat. Het gaat hier om de nieuwste samenwerking tussen Bugatti en Champagne Carbon. Beide bedrijven maken al sinds 2018 samen mooie dingen en ook dit keer is het weer raak.

De champagne luistert naar de naam La Bouteille Noire. Het is ter ere van en geïnspireerd op de Bugatti La Voiture Noire. Dit betreft een 15 liter fles, met de hand gemaakt van carbon. Aan de hand van een procedure van 37 stappen is de fles vervaardigd. De details zijn prachtig. Alleen al het feit dat er 317 individuele lagen van carbon nodig waren om de fles te maken is bijzonder. Het is ook één van de redenen waarom Bugatti en Carbon Champagne samenwerken. Beide merken werken met extreem veel detail aan de producten. Bij de één is het een auto, bij de ander champagne.

En dan de inhoud. Alexandre Mea, CEO Champagne Carbon, zegt dat er is gekozen voor 60 procent chardonnay en 40 procent pinot noir afkomstig uit het jaar 2000. Ik krijg er gewoon dorst van. De onthulling van de fles vond plaats tijdens een besloten event in het vijfsterren hotel The Londoner in Londen.