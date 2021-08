Bugatti lanceert exclusieve kleding en schoenen

Een Bugatti aan je voeten in vorm van schoenen. De exclusieve autofabrikant uit Frankrijk lanceert nu een eigen schoenen en kledingcollectie.

Bugatti wil de volgende stap zetten met betrekking tot lifestyle. Het merk is veel meer dan alleen bouwer van exclusieve hypercars. Zo zagen we al eerder een ware Bugatti smartwatch en nu is het de beurt aan schoenen. Het merk lanceert een eigen schoenen en kledingcollectie in samenwerking met UYN.

Dit merk komt uit Italië en maakt al meer dan 25 jaar high-tech sportkleding voor atleten over de hele wereld. Met een linkje naar lifestyle lanceren UYN en Bugatti en een schoenen en kledingcollectie. Het gaat hier om jassen, polo’s en twee verschillende soorten schoenen. Elk product zal gemaakt worden in Italië.

De iconische C-lijn van Bugatti, herkenbaar van de auto’s van het merk, komt terug met de kleding en schoenen van UYN. De lancering van de schoenen- en kledingcollectie is dit najaar. Vervolgens kun je de lifestyle items aanschaffen in de winkel, maar ook gewoon online.

Het is niet ongebruikelijk dat automerken met merchandise aan de slag gaan. Een merk als Ferrari maakt jaarlijks zelfs meer winst op merchandise dan de eigen auto’s van het merk. Wat dat betreft is het een logische stap voor Bugatti om dit te doen met het aanbieden van schoenen en kleding. Bovendien zal het nog steeds duur zijn, maar betaalbaarder dan een miljoenen kostende auto van het merk.