Bugatti lanceert gouden auto inclusief NFT

Je krijgt niet alleen deze Bugatti als een echte auto, maar ook de NFT die eraan gelinkt is. Je krijgt niet alleen deze Bugatti als een echte auto, maar ook de NFT die eraan gelinkt is. Het is een samenwerking tussen Bugatti en Asprey

Af en toe hebben ze bij Bugatti bijzonder gave samenwerkingen. Dit is er ook weer eentje. De autofabrikant, bekend van auto’s als de Veyron en de Chiron, is een partnerschap aangegaan met Asprey. Het resultaat is de La Voiture Noire, maar dan als sculptuur. De La Voiture Noire is een moderne interpretatie op de iconische Bugatti Type 57 SC Atlantic van vroeger.

Van het Bugatti La Voiture Noire sculptuur worden er slechts 261 kleine exemplaren gemaakt. Er is een groot exemplaar gemaakt als voorbeeld. De auto en het podium waar het voertuig op staat zijn gedoopt in traditionele kleuren van Bugatti en Asprey. de sculpturen zijn met de hand gemaakt en het topmodel bestaat uit 24 karaats rosé goud. Elke auto is gelinkt aan een unieke NFT voor de eigenaar. Op deze manier heeft de bezitter van het sculptuur een digitaal certificaat van echtheid.

De samenwerking van Bugatti en Asprey is bijzonder te noemen. De vakmannen van Asprey zijn ongeveer vier maanden bezig geweest om het sculptuur te maken. Dat er 261 kleine auto’s van worden gemaakt is geen toeval. Het nummer 261 is een verwijzing naar de topsnelheid van de La Voiture Noire in mph.