Bugatti lanceert super exclusieve champagne

De Bugatti ƎB.03 Edition van Champagne Carbon is iets heel exclusiefs. Maakt van je feestje een topfeestje.

Al voor een langere periode werkt Bugatti samen met het merk Champagne Carbon. Beide merken hebben door middel van diverse partnerschappen al mooie dingen laten zien. En ook dit keer is het weer raak. Maak kennis met de Bugatti ƎB.03 Edition.

Dit is echt een bijzondere champagne. Kijk alleen al naar de fles. Er is gekozen voor een op maat gemaakte fles, gemaakt van carbon in een tweekleurige uitvoering. Ja, deze verdwijnt niet zomaar in de glasbak.

Het uiterlijk van de fles is geïnspireerd op de exclusieve Bugatti Bolide. Een hypercar die enkel op het circuit gebruikt mag worden. Maar, benadrukt ook Bugatti nog even, combineer niet de fles met het rijden. Alcohol en rijden in een auto gaat niet echt prettig samen.

De samenwerking tussen Bugatti en Champagne Carbon gaat terug naar 2018. Deze Bugatti ƎB.03 Edition is niet alleen gekomen ter ere van de Bolide, maar ook omdat het Franse automerk alweer 110 jaar bestaat.

De champagne bestaat voor 90 procent uit chardonnay en 10 procent uit pinot noir. Het water loopt al uit mijn mond als ik eraan denk.

Het is vanaf heden mogelijk een bestelling te plaatsen voor de fles. Een prijs is niet gecommuniceerd door beide merken.