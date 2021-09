Bugatti scheermes van Gilette is wél te betalen

Voor een scheermes nog steeds achterlijk duur. Voor een scheermes van Gilette met het logo van Bugatti erop best betaalbaar. Denken we.

Bugatti is lekker bezig zijn naam verder bekend te maken. Zagen we eerder al een smartwatch van het merk en zelfs een pooltafel. Nu is de exclusieve autofabrikant met een samenwerking aangegaan met scheermesjes fabrikant Gilette. Scheren met meer dan 400 km/u? Dat raden we overigens niet aan. De kwaliteit van je huid zal er niet beter op worden.

Het product luistert naar de naam GilletteLabs | Bugatti Special Edition Heated Razor. Dat klinkt luxe. Het scheermes is uitgevoerd in Agile Bleu. Een bekende kleur van Bugatti. Er zit onder meer een knop op het mes zodat deze zich verwarmt.

Verder werd gebruik gemaakt van aluminium en titanium om het scheermes te vervaardigen. Het is dus veel meer dan een plastic mesje met een Bugatti logo. En dan is er nog de prijs. Bugatti heeft peperdure auto’s, dus dan zou je denken dat dit scheermes ook misschien wel duizenden euro’s. Dat valt wel mee. Het is nog steeds duur, maar alles heeft zo zijn prijs nietwaar. Gilette heeft een vergelijkbare scheermes zonder Bugatti-merk voor 200 dollar in de schappen liggen. De verkoop begint over een maand en dan zal de exacte prijs bekend worden. Vermoedelijk schappelijker dan een Chiron, dat zeker!