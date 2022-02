Buitenkansje: koop de voormalige peperdure villa van Bruce Willis

Heb je nog enkele tientallen miljoenen euro’s te besteden? Misschien moet je dan de voormalige villa van Bruce Willis eens overwegen.

Het oude huis van de Die Hard-acteur wordt te koop aangeboden via makelaar Sotheby’s. Het gaat hier om een huis in Parrot Cay op de Turks- en Caicoseilanden. Deze eilanden liggen ten noorden van de Dominicaanse Republiek en ten oosten van Cuba. De vraagprijs voor het optrekje is 37,5 miljoen dollar. Omgerekend 33,2 miljoen euro.

Bruce Willis villa

Het huis is al een tijdje niet meer in bezit van de Amerikaanse acteur. De huidige eigenaren zijn Mark and Robyn Jones. Twee ondernemers bekend van het miljardenbedrijf Goosehead Insurance. Ze kochten het optrekje van Bruce in 2019. Maar na drie jaar vinden ze het weer mooi geweest. Het huis staat te koop.

De villa ligt pal aan een wit strand. Op het perceel staat een enorme villa en nog twee bijgebouwen die je ook gerust als villa’s mag omschrijven. Bij elkaar opgeteld heb je het over 12 slaapkamers, 14 badkamers en een enorme lap grond om je ding te doen. De ultieme plek om in alle rust en ruimte te genieten van een vakantie.

Er is een enorm buitenzwembad, maar als je zin hebt kun je ook een paar meter verder lopen en een duik nemen in de frisse zee. Gezien de nabije ligging van de Verenigde Staten zullen vooral Amerikanen interesse hebben in het optrekje. (via The Wall Street Journal)

Fotocredit: Sotheby’s International Realty