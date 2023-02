Bullet Train (Netflix actiefilm) – Speelse actie op de shinkansen

De razendsnelle Japanse hogesnelheidstrein Shinkansen, oftewel Bullet Train, is de achtergrond van een bloedstollende jacht van vijf huurmoordenaars op, ja op wat eigenlijk? De film, met Brad Pitt als de mislukte huurmoordenaar Ladybug in de hoofdrol, is razend populair op Netflix. Terecht?

Het plot van Bullet Train, in het kort

Het verhaal begint als er vijf moordenaars aan boord van de Bullet Train stappen. De gedesillusioneerde contract killer Brad Pitt, als Ladybug, die een vreedzaam leven wil leiden, neemt nog een keer een laatste opdracht aan. Aan boord van de snelste trein ter wereld die maar heel af en toe stopt. Dat had hij beter niet kunnen doen, want hij wordt onderdeel van een bloedstollende ontknoping. Maar er is ook nog heel wat te lachen, door de geslaagde combinatie van spanning en humor in de film.

Is Bullet Train een goede film?

Over het algemeen zijn verfilmde boeken niet zo goed als het boek zelf. Maar vergeleken met andere films, als film op zichzelf, doen ze het vaak prima. Dat komt omdat de schrijver van het boek al nagedacht heeft over de inhoud van het scenario en de scenarioschrijver en regisseur zich alleen hoeven te beperken tot het samenvatten van boeken in filmische beelden. Niet elke scenarioschrijver kan de diepte in duiken zoals een romanschrijver.

Deze regel lijkt maar beperkt op te gaan bij Bullet Train. Aan de ene kant, de spannende scènes in de film wisselen elkaar snel af en de film verveelt eigenlijk geen moment. Meer kritische filmkenners zijn dan weer wat minder te spreken over het loslaten van de verhaallijn in de loop van de film, maar dat wordt dan weer goedgemaakt door de vloeiende opeenvolging van actiescènes en meeslepende personages.

Ongeveer driekwart van de filmliefhebbers vind het een fijne, maar niet uitzonderlijke film. Dat komt dan voornamelijk door Brad Pitt, die met zijn goede acteerwerk de film door het af en toe wat rafelige plot sleept.

Kijken of niet kijken?

Houd je van lachen en actie, en wat absurde humor op zijn tijd? Dan ga je je tijdens het kijken van deze film niet vervelen. Ben je meer serieus en intellectueel ingesteld, en houd je van echte detectives met een logisch plot? Dan kan je beter voor een van de andere Netflix series gaan.

De humor en karakterontwikkeling in de film zullen zowel vrouwen als mannen aanspreken.

Geen Oscarmateriaal dus, of een film voor je jaarlijkse bioscoopuitje, maar wel een goede film om na een lange werkdag alleen, of samen bij te ontspannen. Hier blijkt weer de waarde van het Netflix concept.