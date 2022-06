Bummer! De MacBook Air komt niet in veel kleuren

Het lijkt erop dat de nieuwe MacBook Air niet in veel kleuren komt. Wat jammer is, want zo geef je je apparaat wat meer eigen karakter.

Het nieuws wordt gebracht door Bloomberg´s Gurman. Hij twitterde afgelopen weekend dat het nieuws over verschillende kleuren van de nieuwe MacBook Air overdreven is. Hij tempert de verwachtingen en zegt dat het apparaat maar in vier verschillende kleuren zal komen.

MacBook Air kleuren

Hij denkt dat de MacBook Air in 2022 in vier tinten komt. Namelijk spacegrijs, zilver, blauw en goud. De uiteindelijke kleur zal er volgens Gurman meer “champagne-achtig” uitzien, dan het huidige goud dat door Apple wordt aangeboden. Toch jammer, met nog meer kleuren kan je het apparaat meer personaliseren wat altijd goed is. Maar misschien om de kosten te besparen kiest Apple voor een andere route.

Toen we WWDC 2022 ingingen, hadden de meeste rapporten gesuggereerd dat de MacBook Air 2022 een opnieuw ontworpen chassis zou hebben dat doet denken aan de 14- en 16-inch MacBook Pro. Bovendien heeft leaker Jon Prosser eerder gezegd dat het nieuwe model zou worden geleverd met een wit toetsenbord. Dit heeft voor veel speculatie gezorgd over dat Apple de computer in meerdere kleuren zou aanbieden, zoals de onlangs opnieuw ontworpen 24-inch iMac.

Helaas pindakaas

Het lijkt erop dat er dus een beperkt aanbod aan kleuren zal zijn. Algemeen wordt verwacht dat Apple de nieuwe MacBook Air op de eerste dag van WWDC 2022 zal aankondigen. `Maandag dus`, twitterde Gurman. Laat dat nou vandaag zijn, dus we zijn er benieuwd naar de uitkomst.