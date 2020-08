Call of Duty Black Ops: Cold War – de eerste trailer is hier

Het is officieel. De nieuwe Call of Duty gaat Black Ops: Cold War heten. De aankondiging komt met een eerste trailer.

Zoals vanouds verschijnt er dit najaar een nieuwe CoD. Dit jaar is dat Call of Duty Black Ops: Cold War. Zoals Infinity Ward vorig jaar teruggreep op het verleden met Modern Warfare, doet Treyarch dat nu met dit nieuwe Black Ops-deel.

Treyarch was ook verantwoordelijk voor eerdere Black Ops-delen. Het sfeertje dat het spel krijgt hint duidelijk naar een setting waar we eerste deel van kennen. Zo speelde Black Ops uit 2009 zich af tijdens de Koude Oorlog. Zoals de titel al prijsgeeft heeft deze Call of Duty eenzelfde setting.

In de aankondiging trailer zien we helaas nog niets van de game. Wel komen we tot de ontdekking dat Call of Duty met een serieuze noot het verhaal wil vertellen. In de trailer zien we namelijk beelden van KGB informant Yuri Bezmenov. Het zijn beelden van een televisieinterview die Bezmenov heeft gegeven in 1984. De in Rusland geboren KGB-agent overleed in 1993.

Het is nog niet bekend wanneer Call of Duty Black Ops: Cold War in de winkels verschijnt. De verwachting is dat dit eind september of ergens in oktober zal zijn. De officiële onthulling van de game is over minder dan een week.