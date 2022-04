Call of Duty Black Ops: Cold War krijgt een lekkere nieuwe map

Treyarch

Een nieuwe map komt eraan voor Call of Duty Black Ops: Cold War. Toch kennen we de map al ergens van.

Een van de leukste dingen aan het (online) spelen van COD is dat er steeds nieuwe maps, wapens en ga zo maar door aan worden toegevoegd. Nu is dat weer het geval met een ‘nieuwe’ map. Zo wordt de map in ieder geval aangekondigd, maar het is een remake van de map Jungle.

Cold War krijgt nieuwe map

De map Jungle kennen we al van de eerste Black Ops uit 2010. Dat is al een goede twaalf jaar geleden. Niet iedereen van jullie kent de map dus. Gamers die de map wel kennen klagen ook niet, want het is altijd een leuke omgeving geweest om in te spelen. Ook herleven oude tijden hierdoor, wat altijd fijn is.

Projects we're working on:



• Round-based maps in #Vanguard Zombies

• New Ranked Play seasons & rewards

• Jungle remaster in BOCW MP

• A new secret in BOCW Zombies 😉

• Outbreak & Onslaught updates

• New weapons & bundles for BOCW & Warzone

• Future COD content pic.twitter.com/RJAzVMlFGn — Treyarch Studios (@Treyarch) April 14, 2022

Er is niet alleen een nieuwe map. Je kunt ook rekenen op twee nieuwe wapens. Het gaat volgens de ontwikkelaar om een ‘melee’ en een ‘ranged weapon’. Tevens zijn deze nieuwe wapens te spelen in de Zombie-modus en in Warzone zelf. Natuurlijk moet de ontwikkelaar Treyarch ook denken aan de inkomsten en komt daarom met wat nieuwe skins. Ook weapon blueprints, finishing moves en diverse cosmetische voorwerpen zullen binnenkort in de store te koop zijn.

Jungle

Wanneer de remake van de map Jungle precies te spelen is, dat is helaas nog onbekend. De ontwikkelaar heeft daar nog geen uitspraken over gedaan. Volgens meerdere geruchten is het wel de bedoeling dat de nieuwe map en de wapens binnen een paar weken beschikbaar moeten zijn.