Call of Duty: Black Ops Cold War open beta komt eraan! - Apparata

De Call of Duty: Black Ops Cold War (open) beta releasedata zijn bekend! En je hebt een flink voordeel als je een PS4 hebt.

Call of Duty: Black Ops Cold War heeft alle ingrediënten van een traditionele CoD. Dat wil zeggen, vooruitstrevende graphics, een adrenaline-kick van een multiplayer én een (open) beta. In dit artikel leggen we uit hoe je toegang tot de beta krijgt, maar nu weten we ook wanneer je de beta kunt verwachten.

Call of Duty: Black Ops Cold War open beta

Op de officiële productpagina van Black Ops Cold War maakt Activision bekend wanneer de beta’s eraan komen. Het goede nieuws is dat je niet lang meer hoeft te wachten. Het slechte nieuws is dat dat statement vooral voor PlayStation 4-gebruikers geldt, want die worden keihard voorgetrokken.

Zoals uit het onderstaande schema blijkt, is het eerste beta weekend alleen voor PS4-gamers. In eerste instantie krijgen spelers die de game hebben ge-pre-ordered toegang. Enkele dagen later mogen alle fans van Call of Duty de game testen/uitproberen.

Een kleine week later krijgen Xbox- en PC-gamers met pre-order toegang én is er een open beta voor Black Ops Cold War op de PS4. Hier wordt voor het eerst crossplay getest. Met andere woorden, je speelt in de beta tegen gamers van alle drie de beschikbare platformen.

Alleen tussen 17 en 19 oktober kunnen gamers zonder PS4 en zonder pre-order de game uitproberen.

Data Platform 8-9 oktober PS4 (early access) 10-13 oktober PS4 (open beta) 15-16 oktober Xbox One en PC (early access) + PS4 (open beta) 17-19 oktober Open beta voor alle platformen

Wat kun je verwachten

Tijdens de multiplayer gameplay reveal werden een aantal maps getoond. Deze zullen vermoedelijk tijdens de beta beschikbaar zijn. Tevens had bijvoorbeeld de Modern Warfare open beta een stevige lijst aan wapens, inclusief progressie. Dus dat kunnen we waarschijnlijk ook bij de Black Ops Cold War (open) beta verwachten.

Call of Duty: Black Ops Cold War komt op 13 november uit voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en S en de PC.