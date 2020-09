Call of Duty: Black Ops Cold War PS4 alpha breekt record - Apparata

Foto @Activision/Treyarch

De recente open alpha van Call of Duty: Black Ops Cold War op de PS4 breekt het CoD record, al is Activision wel heel creatief met de verwoording van het record.

Hoewel Warzone nog steeds aan het verbeteren is en Modern Warfare nog volop gespeeld wordt, blijkt men nog niet verzadigd met Call of Duty. De aankomende CoD, Black Ops Cold War, genoot zelfs de meest populaire PS4 alpha of beta ooit. Dat terwijl de rest van de gamers op PC en Xbox nog geen kans hebben gekregen. Check hier wanneer de (open) beta’s voor alle platformen van start gaan.

Black Ops Cold War PS4 alpha breekt record

Activision laat op Twitter weten dat de Call of Duty: Black Ops Cold War alpha voor de PlayStation 4 de meest populaire alpha en/of beta ooit was. Daaruit kun je twee dingen opmaken. Óf gamers zitten met smart te wachten op Black Ops Cold War en spelen daarom de alpha. Óf gamers willen massaal de game uitproberen omdat ze er nog geen vertrouwen in hebben.

Hoe dan ook, de onverwachte Black Ops Cold War open alpha voor PS4 was een gigantisch succes. Mits je niet te veel tussen de regeltjes leest…

Thanks to our players for making last week’s #BlackOpsColdWar Alpha the most downloaded PS4 alpha or beta in Call of Duty history.



Jump back into the fight soon – The PS4 Beta begins Oct. 8, Crossplay Beta starts Oct. 15 and worldwide release is set for Nov. 13. pic.twitter.com/VhwtdQKKNw — Call of Duty (@CallofDuty) September 28, 2020

Marketingtaal

De open alpha van Call of Duty: Black Ops Cold War was enkele dagen te spelen voor alle PlayStation 4-gebruikers. Het bedroeg een kleine download en gratis toegang. Kortom, al best wel een lage drempel om in te stappen.

Maar waar Activision helemaal slim met taal omgaat, is in de tweet zelf. Ten eerste is dit de meest gedownloade alpha/beta ooit. We weten technisch gezien dus nog niet hoeveel mensen de alpha gespeeld hebben. Sterker nog, als dit de meest gespeelde alpha/beta ooit was, dan had dat er wel gestaan.

Daarnaast is dit de grootste alpha/beta in de Call of Duty geschiedenis. Met andere woorden, we weten eigenlijk nog niks, behalve dat er nog nooit zo een populaire Call of Duty alpha of beta was.