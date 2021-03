Call of Duty Black Ops: Cold War Season Two Reloaded is nu te spelen - Apparata

@Activision

Call of Duty Black Ops: Cold War Season Two Reloaded voegt veel toe. Check hier hoe en wat.

Call of Duty levert altijd veel spectaculaire gameplay op. En met Call of Duty Black Ops: Cold War Season Two Reloaded is het niet anders. Vanaf nu kun je met dit nieuwe seizoen aan de slag. Er zijn verbeteringen en vernieuwingen aan het spel toegevoegd. Ander goed nieuws is dat de game minder vraagt van je harde schijf.

Minder ruimte

In een persbericht van de ontwikkelaar Activision staat dat de data geoptimaliseerd wordt. Hierdoor zal het spel minder schijfruimte nodig hebben. Het meest nog op je Xbox, maar ook op de Playstation zal je minder ruimte hoeven te reserveren voor de nieuwe Call of Duty update.

Nieuw in Call of Duty Black Ops: Cold War Season Two Reloaded

Er is onder andere een nieuwe multiplayer map toegevoegd. Nou ja, helemaal nieuw is de map niet. Het is Miami Strike, deze map kennen we en speelt zich af in het donker. Nu is deze overdag te spelen, in het altijd warme en felle zonlicht van Miami. Ook is de map wat kleiner gemaakt, dit brengt meer actie met zich mee. Een hele nieuwe map is ‘Mansion’, het is een gunfight map in Havana. Je kunt deze 2 tegen 2 spelen, of 3 tegen 3.

Afbeelding via Activision

Lekker chaotisch is de nieuwe multi- team Hardpoint variant. Dit is de grootste versie van de game- modus tot nu toe. Deze nieuwe squad-gebaseerde aanpassing plaatst 10 squadrons van vier in een gevecht om meerdere Hardpoints tegelijkertijd. Hierdoor zijn er veertig (!) spelers in een potje. Deze spelers zijn verdeeld over tien teams.

Natuurlijk zijn er weer nieuwe wapens in Call of Duty Season Two update. Dat vinden we altijd leuk. Sommige wapens krijgen een update, zoals bij de LC10, AK-74u, Mac-10, KSP 45, Milano 821, Krig 6, FFAR 1, Groza, Magnum en de RPG-7. Andere wapens krijgen juist wat minder vuurkracht. Er zijn veel wapens om uit te kiezen, zodat jij de zombies aan kan. Ook in dit seizoen is er een rol voor de zombies, want er is weer een uitbraak. Aan jou de taak om dit te stoppen!