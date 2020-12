Call of Duty: Black Ops Cold War tijdelijk helemaal gratis! - Apparata

In aanloop naar kerst krijgen Call of Duty-fans een leuk cadeautje in de vorm van de volledige Black Ops Cold War multiplayer, gratis en voor niets!

Activision heeft een vroegtijdig kerstcadeautje voor je. Tot en met het begin van de feestdagen is Call of Duty: Black Ops Cold War namelijk helemaal gratis. Vanaf het moment van schrijven probeer je de game dus lekker zonder haken en ogen uit. Of als je zo efficiënt mogelijk wapens voor Warzone wilt levelen, dan kan dat natuurlijk ook.

Black Ops Cold War gratis

In een tweet kondigt Activision een week gratis Black Ops Cold War multiplayer aan. Voor de duidelijkheid, de campaign is dus niet toegankelijk, maar alleen het online gedeelte van de game.

Now's your chance to experience the next evolution of Black Ops Multiplayer.



Jump into the #BlackOpsColdWar Multiplayer Free Access Week through 12/24. pic.twitter.com/v7c7BMgAsX — Call of Duty (@CallofDuty) December 17, 2020

Daarbij krijgt het spel een speciale Playlist voor de komende week. Tot en met aanstaande maandag speel je Team Deathmatch, Domination, 2v2 Gunfight, Nuketown (24/7) en Raid the Mall. Alle 18 maps die de game rijk is zijn tijdens de gratis week uiteraard beschikbaar.

Het tweede deel van de Black Ops kerstspecial is wat minder conventioneel. Van maandag de 21e tot en met Kerstavond speel je al het voorgaande, plus Prop Hunt, Hardpoint en Fireteam Dirty Bomb. Die laatste drie zijn redelijk uniek voor Call of Duty begrippen en laten een andere kant van de game zien. Uiteraard neem je alle XP en voortgang mee, mocht je de game uiteindelijk aanschaffen.

Ook is dit een uitgelezen kans voor Warzone-fans om de reeds toegevoegde wapens eens goed te levelen. Nu moeten spelers van de battle royale namelijk in de game zelf de nieuwe wapens zien te vinden of ze uit een Loadout Drop krijgen. Redelijk onwaarschijnlijk en daarmee behoorlijk lastig om efficiënt nieuwe attachments te ontgrendelen.

De Call of Duty: Black Ops Cold War multiplayer is tot en met 24 december voor noppes op alle platforms. Check de game dus op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en PC.