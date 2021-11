Call of Duty door het stof na ophef door Koran in Vanguard

Activision heeft excuses aangeboden. In Call of Duty Vanguard bleken bladzijden van de Koran op de grond te slingeren.

Call of Duty heeft blijkbaar een naam hoog te houden om mensen op het zere been te trappen. Had je in Modern Warfare 2 in de multiplayer map Favela een verkeerde boodschap op de WC hangen. In het nieuwste deel Vanguard is opnieuw iets opmerkelijks gespot. Inmiddels heeft Activision ondernomen.

Koran in Vanguard: Wat is er aan de hand?

Binnen Zombies in Call of Duty Vanguard werden passages van de Koran gespot op de grond in een map. Voor de moslimgemeenschap kan dit niet door de beugel. Op sociale media waren dan al gauw berichten te vinden van beledigde mensen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend, maar Activision heeft wel actie ondernomen.

Het Amerikaanse bedrijf heeft excuses aangeboden. Het boek is in zijn volledigheid uit de game gehaald door middel van een update. De bladzijden ga je dus niet meer vinden in Call of Duty Vanguard. Het is niet zo’n keiharde aanpak als in Modern Warfare 2. Toen werd de map Favela in zijn geheel verwijderd. Misschien maar goed ook, gezien het feit dat de Zombie-mode in Vanguard wel heel magertjes is..

In het excuses stelt Activision dat Call of Duty een game is voor iedereen. Dat de Koran op deze manier werd afgebeeld in Vanguard had nooit voor mogen komen in de game, aldus het Amerikaanse bedrijf in de reactie.