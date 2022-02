‘Call of Duty doorbreekt sleur in 2023 voor het eerst in decennia’

De constante sleur van een nieuwe Call of Duty is wellicht bijna voorbij, want in 2023 heeft Activision mogelijk andere plannen.

Het is tegenwoordig een gegeven in de game-industrie: ieder jaar op enig moment in oktober of november komt er weer een Call of Duty uit. Maar volgend jaar gaat daar waarschijnlijk verandering in komen. Het zou de eerste keer sinds Call of Duty 2 uit 2005 zijn dat er geen CoD in de hoofdfranchise uitkomt. Maar er is wel een snackje als vervanging.

Geen Call of Duty 2023

In eerste instantie zou er net als ieder jaar een nieuwe Call of Duty aankomen, maar volgend jaar wordt een uitzondering. Volgens anonieme bronnen tegenover Bloomberg stelt Activision de voor 2023 geplande Call of Duty uit.

In plaats daarvan moeten gamers het met een ‘free-to-play Call of Duty’ doen volgend jaar. Nu kan dat een paar dingen betekenen. We weten dat Activision dit jaar nog een Modern Warfare-sequel uitbrengt. Die game zou weer een spinoff krijgen, een kleine titel genaamd Warzone 2.

Het statement zou erop kunnen wijzen dat Warzone 2 niet in 2022 uitkomt, wat wel verwacht werd. In plaats daarvan mikt Activision wellicht weer op een release in het voorjaar. De eerste Warzone-game kwam in maart van 2020 uit. Wellicht dat 2023 dus het jaar van Warzone 2 wordt. Een andere interpretatie zou kunnen zijn dat er nog meer gratis CoD’s uitkomen.

Iedereen is klaar met CoD

Wat er ook aan zit te komen, ik denk dat iedereen wel een beetje klaar is met de uitbuitende Call of Duty-formule. Ieder jaar komt er wederom een marginaal vernieuwde shooter uit waar de gehele spelersbasis naar overstapt. Maar met de afgelopen titels (Modern Warfare (2019) uitgesloten) wist Activision keer op keer teleur te stellen.

Wellicht is het dus een goed idee om Call of Duty in 2023 een extra jaartje te laten pruttelen. Dan komt er misschien nog wat meer uit dan het jaarlijkse zelfde format waar we nu aan gewend zijn.