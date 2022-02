Call of Duty geeft spelers superkrachten om cheaters te pakken

Bewapend met superkrachten in vorm van terugschietende kogels kun je cheaters te lijf gaan in Call of Duty.

Een enorm groot probleem in Call of Duty zijn cheaters. Op de PC vooral. Activision moet telkens weer wat nieuws verzinnen om de cheaters voor te zijn. Het is een soort kat- en muisspel. Wanneer Activision weer wat bedacht heeft, hebben de valsspelers weer een tegenaanval paraat. De nieuwste methode van Call of Duty om cheaters aan te pakken geeft de gewone speler superkrachten.

If you can’t beat them join them is een bekend Engels gezegde. Dat is hier wel van toepassing. Als de server een cheater heeft ontdekt in de game, dan krijgen spelers een speciaal schild. Dat schild is bedacht door de Ricochet anti-cheat software van Warzone. Wanneer een valsspeler schiet op een onschuldige speler, dan kaatsen de kogels terug van de speler op de cheater. De cheater sterft en de speler kan vrolijk doorgaan. Ook gaat de gezondheid van een speler niet achteruit wanneer deze geraakt wordt door een valsspeler. Het enige wat resteert is de cheater zoeken en deze uitschakelen.

Het is een perfect koekje van eigen deeg. En een creatieve oplossing van Activision. Bovendien is het een veel leukere oplossing dan enkel het verbannen van een cheater. Nu probeert de valsspeler te spelen, maar treft deze telkens de dood. Dat zal behoorlijk frustrerend zijn. Een YouTuber heeft het zelf al ervaren, je kunt zijn video hieronder bekijken.