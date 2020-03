Call of Duty Mobile schrapt de leukste modus

De tofste modus uit de gratis Call of Duty wordt alweer verwijderd omdat hij niet goed genoeg zou zijn.





Je zou het misschien niet zeggen, maar Call of Duty Mobile is een gigantisch succes. De gratis mobiele versie (Android en iOS) van de gigantische shooter-franchise is een compilatie van alles dat CoD zo tof maakt. Daaronder ook een bloedstollende zombie-modus. Helaas wordt die modus nu alweer uit de game gesloopt.

Laten we wel wezen, als je CoD heel tof vindt, dan heb je waarschijnlijk een van de recente delen op je console of PC. Een kleine groep spelers heeft geen toegang tot een duurdere spelcomputer en moet de gratis versie op hun smartphone spelen. Nog een groep speelt gewoon lekker allebei of alléén de gratis versie (waaronder ik). Maar wat je voorkeur ook is, er hoort natuurlijk een zombie-modus in een CoD als de insteek een all-star compilatie van de beste stukjes van de franchise is.

Maar de enige reden voor mij om de officiële PC-versie van de mobiele game af en toe te spelen gaat er nu uit. Voorlopig, tenminste. In een blogpost op Reddit laat de ontwikkelaar ogenschijnlijk doodeerlijk weten dat de modus simpelweg niet goed genoeg is.

“De modus haalt gewoon niet het niveau van kwaliteit dat we willen. We brengen de modus eventueel terug (…) als we ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit hoog genoeg is. Maar voor nu concentreren we ons op de ontwikkeling van de Multiplayer, Battle Royale en Ranked Mode.”

Een cynicus laat in de comments van de post weten dat de reden voor het schrappen van de zombie-modus is dat ze niet genoeg geld ermee verdienen. “Ze zijn nu waarschijnlijk aan het kijken hoe ze er meer geld mee kunnen verdienen.” En ja, Activision wordt een van de best verdienende uitgevers in de game-industrie met een gratis product..

Hoe dan ook, tot en met 25 maart kun je de enkele map in de zombie-modus van Call of Duty Mobile nog checken. Daarna gaat dat deel van de game offline. Mocht de game mode ooit terug komen, dan belooft Activision een ‘nieuwe’ map, Nacht der Untoten.