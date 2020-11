Call of Duty: Mobile smaakt naar meer voor Activision Blizzard - Apparata

Na het gigantische succes van Call of Duty: Mobile wil uitgever Activision Blizzard meer. Insert Overwatch Mobile, StarCraft Mobile en ga zo maar door.

Activision Blizzard is een van de grootste game uitgevers van het afgelopen decennium. Naast World of Warcraft geeft het samengevoegde bedrijf Overwatch, Candy Crush, Diablo, Hearthstone, StarCraft en natuurlijk Call of Duty uit. Die laatste kreeg recentelijk een absurd veel gespeelde Mobile versie. Door die game heeft het Amerikaanse bedrijf nu de smaak te pakken!

Activision Blizzard wil meer Call of Duty: Mobile’s

Het succes van Call of Duty: Mobile heeft waarschijnlijk een aantal redenen. Het is allereerst de grootste shooter franchise van het moment. Daarnaast spreekt het zo’n grote doelgroep aan en vertegenwoordigt de franchise het meest populaire game genre. Dat alles kwam samen in een solide ontwikkelde mobiele game, die ook nog eens officieel op PC te spelen.

Nu laat het miljardenbedrijf aan investeerders weten dat CoD: Mobile naar meer smaakt. In de meest recente earnings call zegt Activision Blizzard op ten duur ál hun franchises als Mobile versie wil uitbrengen (via GameSpot).

Mobile is niet het ondergeschoven kindje

Daarmee speelt Activision Blizzard in op een gigantische markt. ‘Echte’ gamers doen immers vaak een beetje lacherig over mobiel gamen. Yours truly maakt zich daar ook vaak schuldig aan. Maar stiekem vertegenwoordigt mobiel gamen het gros van alle gamers wereldwijd. Vooral in armere landen is gamen op een smartphone hartstikke normaal, al dan niet uit gebrek aan andere hardware.

Activision Blizzard belooft voor al die gamers dus een Mobile versie van hun games. Niet heel gek, gezien Candy Crush een van de best verdienende mobiele games ooit is. Ook Hearthstone en nu dus CoD: Mobile leveren Activision Blizzard honderden miljoenen op.

Welke franchises er naar Mobile komen en in welke formats, dat maakt Activision Blizzard nog niet bekend. We weten alleen dat er momenteel aan een Diablo-game gewerkt wordt voor smartphones.

