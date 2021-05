Call of Duty: Mobile toernooi verbant team om absurde reden - Apparata

Tijdens een recent Call of Duty: Mobile toernooi werd een speler om een absurde reden verbannen en liep zo $20k mis.

Je zou zeggen dat het razend populaire Call of Duty: Mobile begrijpt wat gamer culture is, maar een recente beslissing om team Tragik per direct te verbannen tijdens een eSports-wedstrijd lijkt het tegenbewijs. De speler in kwestie verwoestte ongekend soepel drie tegenspelers met een sniper. Uit machtsvertoon en om te flauwekullen schoot hij nog even op het dode lichaam van een tegenspeler. Ban!

Call of Duty: Mobile toernooi slaat om

Tragik stond op het punt om keihard te winnen tijdens het Call of Duty: Mobile-toernooi waar uiteindelijk $20.000 voor de winnaar werd uitgereikt. Maar omdat hij ‘onsportief gedrag’ vertoonde, werd het hele team verbannen. Fans zijn woest en spreken zich massaal uit tegen de organisatoren van het toernooi.

Hope my team will be allowed to shoot bodies after winning and 6-1 snd after a 1v3 sniper clutch !! pic.twitter.com/6n8tQSbqEU — Tragik Pearl (@managerPearl) May 22, 2021

Het schieten op lichamen is – net zoals teabaggen – een soort belediging binnen online gaming. Omdat de speler in kwestie zo goed bezig was, kun je het onsmakelijk noemen dat hij de tegenstanders vernedert. Maar goed, dat is de gaming community in een notendop.

Wat de situatie extra gênant maakt voor de organisatoren, is het feit dat de handeling in kwestie heel vaak voorkomt. Zoals de manager van het team op Twitter laat zien, komt het regelmatig voor dat iemand dit tijdens een Call of Duty: Mobile-toernooi doet. Het gevolg? Een waarschuwing, geen directe verbanning.

Al met al is het dus lastig om te zeggen wie er kinderachtiger is, de vernederende eSporter of de organisatoren van het toernooi. Aangezien spelers daarentegen eigenlijk altijd in elk geval één waarschuwing krijgen, nijg ik toch echt naar die tweede.