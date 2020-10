Call of Duty: Mobile trein dendert gewoon door - Apparata

De populariteit van de game Call of Duty: Mobile is niet gedaald. Nog altijd is de game een absolute hit.

Call of Duty: Mobile is nu al een tijdje verkrijgbaar op je smartphone. Het was een meesterzet van Activision om de game naar de mobiele platformen te brengen. CoD is altijd populair geweest op de consoles en PC, dus waarom niet op mobiel? Even een potje knallen als je onderweg bent in de trein of in de wachtkamer van de tandarts zit.

En die redenatie bleek te kloppen. Tientallen miljoenen downloads waren het gevolg en al snel werd de 100 miljoen downloads van Call of Duty: Mobile gepasseerd. De laatste cijfers van juni waren dat CoD: Mobile de 250 miljoen downloads was gepasseerd. Nu heeft Activision nieuwe officiële cijfers naar buiten gebracht.

Zo weten we nu dat de game al meer dan 300 miljoen keer is gedownload. Een knappe mijlpaal die Activision heeft weten te bereiken voor een mobiele game. Call of Duty: Mobile is een gratis download voor Android en iOS. In de game kun je vervolgens microtransacties uitgeven aan content voor in het spel. Voor Activision en de betrokken ontwikkelaars een goudmijn, want met dit soort concepten kun je als bedrijf ontzettend veel geld verdienen.