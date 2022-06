Call of Duty: Modern Warfare 2 revealed

Hij is eindelijk daar, de wereldwijde reveal van Call of Duty: Modern Warfare 2. Wat is er nieuw en wat kunnen we verwachten?

Een aantal dingen kun je op rekenen. Ieder jaar een belastingaanslag, ieder jaar het Songfestival en ieder jaar een nieuwe Call of Duty. Deze keer is het dus Modern Warfare 2. Beetje verwarrend misschien. Modern Warfare hadden we al in 2007 en een tweede deel in 2009. Geen reboot van het tweede deel van Warfare van dertien jaar geleden, maar wel een game die past in het rijtje. De eerder de wereld in geslingerde trailer liet al bekende personages als Soap en Captain Price zien.

De vandaag gelanceerde World Reveal Trailer laat weer iets meer zien. Eerst even kijken:

Amsterdam

Naast de reveal van Call of Duty Modern Warfare 2 zijn er nog wat details naar buiten gekomen. Zo zien we in de trailer bekende personages als John ‘Soap’ McTavivish’ en Simon ‘Ghost’ Riley terug. De game heeft missies in onder andere Afrika, maar ook in Amsterdam! Een stealth missie waarbij je letterlijk het water van de Amsterdamse grachten in duikt. Aan het einde van de missie is de bestorming van een grachtenpand het sluitstuk.

Dat water heeft extra aandacht gekregen van ontwikkelaar Infinity Ward. Het water breekt en golft op een geloofwaardige manier en, niet onbelangrijk, je kunt dus zwemmen in deze nieuwe game. In alle modi. Benieuwd hoeveel water we gaan tegenkomen in de hele game, wij verwachten veel. Single en multiplayer mode.

Wat is er nog meer nieuw?

Nieuwe equipment natuurlijk! Een tactische camera, een ‘decoy’ om je vijanden op een dwaalspoor te brengen en een ‘drill charge’. Deze plaats je op een muur om er dwars doorheen te schieten. Erg handig voor de nieuwe Prisoner Rescue Modus. Eén team moet gijzelaars of gevangenen redden of alle tegenstanders neutraliseren. Het andere team moet dat met een goede samenwerking zien te voorkomen.

Nog een nieuwe modus die gepresenteerd is voor Call of Duty Modern Warfare 2 is de Knockout modus. Een zes tegen zes situatie waarin je een tas geld een minuut lang moet vasthouden. Lukt dat, dan win je. Of als je het andere team van de aardbodem veegt, dan win je ook.

Grootschalige gevechten

Onder de term Battle Maps komen grootschalige gevechten terug zoals in de Ground War modus. Hoe dat er precies uit gaat zien en hoe de kleine maps en de grote maps gescheiden gaan worden en in welke modi die dan beschikbaar zijn, daar is Infinity Ward nog wat vaag over. Meer info daarover volgt later.

Call of Duty: Modern Warfare 2 komt op 28 oktober 2022 uit op Xbox One, Xbox Series X en S, PlayStation 4, Playstation 5 en pc.