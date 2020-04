Call of Duty: Modern Warfare multiplayer is dit weekend gratis!

Warzone kon je al gratis spelen, dit weekend ook de multiplayer van Modern Warfare!





Vorig jaar lanceerde Call of Duty de remake van de Modern Warfare-serie. Een topidee, want de game werd zeer positief ontvangen. Heb jij om wat voor reden dan ook de multiplayer nog niet gespeeld, dan is dit weekend je kans.

De makers hebben de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare publiekelijk gesteld. Je kunt de multiplayer spelen door Call of Duty: Warzone te downloaden. Dit is de gratis nieuwe Battle Royale game van Call of Duty. Binnen Warzone is speciale playlist gebouwd die je toegang geeft tot de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare.

Het is wel zo dat je geen toegang krijgt tot de complete multiplayer. Spelers kunnen uitsluitend op de multiplayer mappen Atlas Superstore en Shoot House aan de gang. Er zijn een aantal spelmodi beschikbaar, waaronder Team Deathmatch, Domination en Hardpoint.

Wil je de volledige ervaring, dan zul je Call of Duty: Modern Warfare alsnog moeten aanschaffen. Het goede nieuws is dat de game al even in de winkels ligt. De volle mep hoef je dus niet meer te dokken.