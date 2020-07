Call of Duty: MW2 Remastered nu gratis op PlayStation 4

Slinger je PlayStation 4 maar aan, want Call of Duty: MW2 Remastered is nu gratis voor leden van PlayStation Plus.

Zo af en toe heeft Sony heerlijke krakers die aangeboden worden in het gratis programma van PlayStation Plus. Elke maand krijgen leden van de abonnementsdienst een maand land de keuze uit twee gratis games. Voor augustus is dit dat Fall Guys: Ultimate Knockout en Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Call of Duty: Modern Warfare 2 verscheen in 2009 en kende een bikkelharde en Hollywood-active campagne. Een opgepoetste versie van het spel onder de naam Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered verscheen eind maart van dit jaar. Nu, enkele maanden na de release, kun je deze versie gratis spelen als lid van PlayStation Plus op je PlayStation 4.

Als je, net als ik, de campagne van Modern Warfare 2 al 10 jaar niet hebt gespeeld is het weer heerlijk om erin te duiken. Helemaal met de opgepoetste graphics. Misschien heb je in de tussentijd ook wel een nieuwe TV gekocht, waardoor het er allemaal nog intenser en mooier uitziet. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered is vanaf nu tot het einde van de maand te vinden in de PlayStation Store als gratis download voor PS Plus leden.